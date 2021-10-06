Протягом найближчих 30 років понад 5 мільярдів людей можуть зіткнутися з нестачею води.

У міру зростання населення Землі кількість число людей з обмеженим доступом до води зросте з 3,6 млрд у 2018 році до понад 5 млрд у 2050-му.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації - погодного агентства ООН.

"Нам потрібно усвідомити водну кризу, що насувається", - закликає генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Автори звіту підрахували, що з 2000 року кількість випадків посухи зросла на 29%. При цьому, хоча більшість жертв від цього типу лих припала на африканські країни, найбільшого економічного збитку було завдано в Північній Америці, Азії та Карибському басейні.

Читайте такожВодна криза як наслідок кліматичних змінУ глобальному масштабі 25% всіх міст світу вже регулярно стикаються з нестачею води. Це викликано зокрема тим, що за останні 20 років земні запаси води скорочувалися зі швидкістю 1 сантиметр на рік.

Зростання населення призведе до ще більшого навантаження на водопостачання, особливо в країнах так званої "Чорної Африки" - розташованих південніше від пустелі Сахара.

У доповіді резюмується, що всупереч деякому прогресу, який був досягнутий останніми роками, за нинішніх темпів 107 країн не зможуть досягти цілей зі сталого управління водними ресурсами і доступом до води до 2030 року.

Як вже повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке посилює контроль за станом водних ресурсів.

Автор: Станіслав Кожемякін