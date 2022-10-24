Підорлик великий - потаємний птах, якого важко сфотографувати.

У Чорнобилі "спіймали" на фото рідкісних червонокнижних птахів. На цей раз у заповіднику показали підорлика великого.

Фото птахів, які зробив Сергій Домашевський, з'явилися на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповіднику у Facebook.

Так, екологи показали підорлика великого. Цей птах дуже рідкісний. Його важко "спіймати" на фото, адже він обирає віддалені від людей місця для гніздування.

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"Підорлик великий (Clanga clanga) – рідкісний гніздовий птах, занесений до Червоної книги України. Наразі в Заповіднику відомо лише про три пари підорлика великого, дві з яких гібридні з підорликом малим. На відміну від підорлика малого, підорлик великий – більш потаємний птах. Для гніздування обирає вологі території (долини річок, болота, великі за площею меліоративні системи) подалі від людей", - повідомили екологи.

Рідкісні тварини та птахи Чорнобиля

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну екологи часто показували результати роботи "фотопасток". Так, у Чорнобилі вдавалося сфотографувати дитинча коней Пржевальського.

Також у заповіднику бачили красивого лякливого птаха, "спіймати" якого - велика удача. У лютому у Чорнобилі екологи помітили ще й рідкісну тварину кремового кольору.

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