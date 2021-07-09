Чоловік розкидав небезпечні речовини поблизу заповідника.

Понад 200 червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" вимерли через те, що агроном порушив правила, установлені для боротьби зі шкідниками.

Про це повідомляють у Каховській окружній прокуратурі.

Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно агронома ТОВ за фактом порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин (ст. 247 КК України).

«У період з грудня 2020 року по січень 2021 року агроном товариства допустив порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками, ігноруючи та порушуючи вимоги застосування пестицидів (розкладання в жилі нори гризунів), здійснив роботи з боротьби з гризунами на полях шляхом механічного розкидання по поверхні землі на полях поблизу території біосферного заповідника «Асканія Нова» - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ заповіднику в Одеській області виявили два мільйони загиблих сонечок (фото)Через це на території біосферного заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України.

Цим було завдано державі матеріальної шкоди на суму 3 мільйони 270 тисяч гривень.

Чоловікові загрожує покарання в виді сплати штрафу або обмеження волі на строк до двох років.

Загибель птахів у заповіднику «Асканія-Нова»

У січні на Херсонщині поліція почала розслідування за фактом смерті понад 200 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

23 лютого на території заповідника зафіксували загибель ще 187 птахів.

На початку березня у Держпродспоживслужбі заявили, що птахи, яких виявили мертвими 23 лютого, загинули через отруту проти гризунів. Щодо випадку отруєння 218 сірих журавлів, дослідження тривають.

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Автор: Людмила Жерновська