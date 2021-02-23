На Херсонщині зафіксовано новий випадок загибелі птахів у біосферному заповіднику «Асканія-Нова».
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області у Facebook.
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Зазначається, що до ГУ Держпродспоживслужби в області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.
«Наразі на місці розпочалось епізоотичне розслідування. Фахівці Чаплинського управління Держпродспоживслужби на території дендропарку та озер на території зоопарку виявили 187 трупів птахів: крижень – 38; качка огар (червонокнижна) – 32; грачі – 75; галки – 42», - йдеться у повідомленні.
За результатами розслідування буде надано додаткову інформацію.
Нагадаємо, у січні на Херсонщині поліція почала розслідування за фактом вимирання близько 185 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».
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