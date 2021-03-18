Причиною масової загибелі птахів стало протравлене зерно.

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова» зафіксували нові випадки гибелі червонокнижних птахів.

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Так, заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислав Седик повідомив, що в області виникла складна ситуація із масовим заселенням полів мишовидними гризунами.

«Щоб стримувати масове заселення гризунами було зроблено сигналізаційне повідомлення, і фермери почали вносити препарати для боротьби з ними. Причиною масової загибелі птахів стало саме протравлене зерно препаратами на основі бродифакуму», - зазначив Владислав Седик.

В.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в області Наталя Клим доповіла, що на території одного з фермерських господарств у Каховському районі знайшли розкидане зерно синього кольору.

Його вилучили фахівці Держпродспоживслужби разом з правоохоронцями. Зерно буде долучено до кримінальної справи.

Отруєння птахів у заповіднику «Асканія-Нова»: деталі

Раніше на території заповідника зібрали понад 300 загиблих птахів.

Це вже третій випадок такого масового мору за цей рік.

У лютому загинуло 180 птахів кількох видів, а на початку січня – 200 червонокнижних сірих журавлів.

За словами директора заповідника Віктора Гавриленка, тварини помирали в муках.

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Автор: Людмила Жерновська