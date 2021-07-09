Величезна кількість загиблих жуків стає їжею для інших тварин, зокрема раків.

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» (Одеська обл.) виявлено майже 2 млн загиблих сонечок.

Про це в Facebook повідомив співробітник заповідника Іван Русєв.

За його словами, сотні тисяч жуків, які змогли долетіти через лимани до суші, оселилися на піщаному пересипі, на луках, степових ділянках нацпарку і в очереті.

«Вони мігрували через лимани в пошуках попелиць – основної їжі сонечок. Після шквальних ураганів і злив на узбережжі «Тузлівських лиманів» нараховано майже 2 млн цих загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило», - написав вчений.

Читайте такожОбліплюють ноги: пляжі Одеси "атакували" жуки (відео)Він додав, що величезна кількість загиблих жуків стає їжею для інших тварин, зокрема, для бокоплавів (вид раків), яких дуже багато в солоних лиманах.

Як зазначив Русєв, сонечко або божа корівка семикрапкова – найпоширеніший вид сімейства сонечок (Coccinellidae) із загону жорсткокрилих. Жук корисний для сільського господарства, так як його личинки і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах.

Русев пояснив масове скупчення сонечок.

«Коли попелиць стає мало, вони змушені мігрувати в пошуках їжі. У цьому випадку можна побачити величезні скупчення цих комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху», - розповів він.

За інформацією еколога, у сезон від одного до трьох місяців (навесні і раннім літом) сонечко відкладає від 200 до 1 тис. яєць довжиною 0,8-1,2 мм. Личинка за 10-30 днів виростає до 4-8 мм в довжину. Доросле сонечко за життя з'їдає приблизно кілька тисяч попелиць.

Довідка УНІАН: «Тузлівські лимани» – національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова