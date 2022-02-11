В Одеському зоопарку у пари чорних лебедів вилупилося пташеня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в адміністрації комунального підприємства "Одеський зоологічний парк".
Пташеня вже плаває у водоймі з іншими птахами та добре харчується.
Зазначається, що чорний лебідь зустрічається в Австралії й Тасманії. На відміну від багатьох водних птахів та інших видів лебедів він не є перелітним птахом. У неволі розмножується рідко.
У зоопарку зазначили, що це "унікальне поповнення".
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеському зоопарку показали новонароджених ягнят і козенят. Окрім того, там народилися чотири єгипетські летючі собаки, а також дитинча лами.
До того ж працівники зоопарку вигодовували п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мама вовчиця.