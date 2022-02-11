Чорні лебеді не перелітні птахи, а в неволі розмножується вкрай рідко.

В Одеському зоопарку у пари чорних лебедів вилупилося пташеня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в адміністрації комунального підприємства "Одеський зоологічний парк".

Пташеня вже плаває у водоймі з іншими птахами та добре харчується.

Зазначається, що чорний лебідь зустрічається в Австралії й Тасманії. На відміну від багатьох водних птахів та інших видів лебедів він не є перелітним птахом. У неволі розмножується рідко.

У зоопарку зазначили, що це "унікальне поповнення".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеському зоопарку показали новонароджених ягнят і козенят. Окрім того, там народилися чотири єгипетські летючі собаки, а також дитинча лами.

До того ж працівники зоопарку вигодовували п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мама вовчиця.

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