Дитинчата перебувають у вольєрах та доступні для огляду відвідувачів.

В Одеському зоологічному парку народилися ягнята і козенята.

Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook.

"Новий рік продовжує радувати нас новим поповненням. В Одеському зоопарку народилися троє ягнят і двоє козенят. Всі вони добре себе почувають і добре харчуються", - сказано у повідомленні.

Дитинчата перебувають у вольєрах та доступні для огляду відвідувачів.

Читайте такожУ Чорнобилі помітили рідкісних птахів з Червоної книги (фото)Також адміністрація зоопарку оприлюднила відповідні фото.

Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.

Кількість відвідувань зоопарку становить понад 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

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