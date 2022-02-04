В Одеському зоологічному парку народилися ягнята і козенята.
Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook.
"Новий рік продовжує радувати нас новим поповненням. В Одеському зоопарку народилися троє ягнят і двоє козенят. Всі вони добре себе почувають і добре харчуються", - сказано у повідомленні.
Дитинчата перебувають у вольєрах та доступні для огляду відвідувачів.
Читайте такожУ Чорнобилі помітили рідкісних птахів з Червоної книги (фото)Також адміністрація зоопарку оприлюднила відповідні фото.
Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.
Кількість відвідувань зоопарку становить понад 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.
Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.
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