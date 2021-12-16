Птицю, яка, ймовірно, втекла з вольєра, привезли у зоопарк. Вона не може літати.

В акваторії Ренійського порту, що на Одещині, виявили у водоймі і врятували австралійського чорного лебедя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Відзначається, що протягом трьох місяців інспектори спостерігали за чорним лебедем, що оселився в акваторії Ренійського порту, і встановили, що птах не може літати.

"У зв'язку з тим, що сильно похолодало і скоро вдарять морози, лебідь міг загинути. Тому співробітники екоінспекції вирішили перемістити його в Одеський зоопарк для ветеринарного огляду та визначення місця зимівлі", - повідомили у відомстві.

Фахівці зоопарку встановили: птах належить до породи "Чорний австралійський лебідь", народився у 2019 році, не виснажений.

"Кільце на нозі не роз'ємне, чіплялося у дитинстві. Крила птаха куповані, щоб він не літав", - розповіли в інспекції.

Читайте такожВ Одеський зоопарк привезли пораненого мисливцями журавляЯк уточнили в екологічній інспекції, чорний лебідь поширений на Австралійському континенті. Якщо раніше він був на межі вимирання, то тепер після введення заборони на полювання кількість особин перевищує 500 тисяч.

Як повідомляється на сторінці комунального закладу "Одеський зоологічний парк" у Facebook, лебедя, виявленого у водоймі біля міста Рені, привезли у зоопарк 15 грудня. Орнітологи і ветеринари ретельно оглянули птицю. Вона, в цілому, здорова, імовірно втекла з вольєра якогось приватного господарства.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Вінниччині знайшли понад 100 мертвих лебедів. Місцеві вважають, що пернатих могли отруїти.

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Автор: Лариса Козова