Трейдери стурбовані ударом по глобальних поставках.

Після атаки Росії на порт Ізмаїл, яку окупанти здійснили в ніч на 2 серпня, ціни на пшеницю на біржі в Чикаго підскочили на 6,5%.

Як повідомляє Reuters з посиланням на "джерело в промисловості", в порту Ізмаїла рівень збитку "серйозний". Трейдери стурбовані ударом по глобальних поставках.

"Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу, і виросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів", - йдеться в матеріалі

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"Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України", - пише Reuters.

Удари окупантів по портах

В середині липня 2023 року Росія заявила про вихід з "зернової угоди".

Після виходу з угоди росіяни почали активно завдавати ударів по портовій інфраструктурі України.

24 липня 2023 року ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай.

У ніч на 27 липня ворог атакував потрапив в одну з адмінбудівель порту в Одеській області. В результаті пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

29 липня 2023 року росіяни вдарили по зерновому терміналу на півдні.

Всього за 9 днів ворог пошкодив і знищив 26 об'єктів портової інфраструктури, 5 цивільних суден

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