В Міноборони Британії прокоментували приїзд лідерів країн Африки на саміт, який влаштував Путін у Санкт-Петербурзі 27 липня.

Країнам Африки прогнозують продовольчу кризу мінімум на два роки, як наслідок зриву "зернової угоди" з Україною, який РФ, ймовірно, планувала завчасно.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, коментуючи вихід Росії з відповідної "чорноморської" ініціативи (BSGI) щодо безпечного експорту українського зерна, а також спільний саміт РФ з лідерами Африки (подія відбулася 27 липня у Санкт-Петербурзі).

Зазначається, що зустріч відбулася на десятий день після того, як Москва розірвала угоду: на цей раз "бачити" Путіна захотіли лише 17 лідерів, тоді як на минулій зустрічі були присутні глави 43 країн Африки.

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"BSGI дозволив експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідне харчування для таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан", - зазначає відомство.

Британська розвідка констатує, що своїми діями в Україні Росія підштовхує світ до зростання вартості зерна: "Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки", - йдеться у повідомленні.

Африка погрожує Москві погіршенням відносин через "проблему" з зерном

Нагадаємо, 27 липня на спільному саміті "Росія-Африка" голова Африканського союзу Азалі Ассумані заявив, що зрив експорту українського зерна - життєво важлива проблема, яка може "мати вплив" на відносини країн з Москвою.

Він заявив, що зрив зернової угоди впливає на продовольчі ціни та звернувся до учасників процесу з закликом відновити домовленості. Зі свого боку лідер РФ Володимир Путін пообіцяв "безкоштовно" поставити 25-50 тисяч тонн зерна шести країнам Африки протягом 3-4 місяців.

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