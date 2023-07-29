Через російську агресію на Херсонщині 4 людини дістали поранення.

За минулу добу російські окупанти завдали численних ударів по деокупованій території Херсонської області. Ворог бив, зокрема, по портовій інфраструктурі.

Як повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, За минулу добу противник здійснив 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА.

"По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію зернового терміналу Бериславського району. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", – зазначив він.

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Удари РФ по портовій інфраструктурі України - це треба знати

В середині липня Росія заявила про вихід з "зернової угоди", що забезпечували експорт продовольства з України "зерновим коридором". Зрив "зернової угоди" створив серйозну загрозу для продовольчої безпеки країн Африки.

Після виходу з угоди росіяни почали активно завдавати ударів по портовій інфраструктурі України та містах на півдні, цинічно виправдовуючи їх боротьбою з терористами.

Зокрема, 24 липня ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай. В ніч проти 27 липня ворог атакував влучив в одну з адмінбудівель порту на Одещині та вбив цивільного співробітника. В результаті пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Загалом за 9 днів ворог пошкодив та знищив 26 об’єктів портової інфраструктури, 5 цивільних суден

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