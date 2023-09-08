Уряд Румунії схвалить план модернізації дорожньої інфраструктури в чорноморському порту Констанца.

Румунія планує подвоїти місячний обсяг транзиту українського збіжжя.

Як пише Reuters, уряд Румунії схвалить план модернізації дорожньої інфраструктури в чорноморському порту Констанца. Цей порт є найбільшим альтернативним експортним маршрутом України, куди зерно надходить автотранспортом, залізницею або баржами по Дунаю.

"Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, і румунські урядовці заявили, що мають намір подвоїти місячний обсяг транзиту українського зерна до Констанци до 4 мільйонів тонн у найближчі місяці", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що Румунія модернізувала десятки залізничних ліній, що з’єднують з Україною. І на Дунаї ведуться роботи, щоб забезпечити пропуск більшої кількості барж, зокрема, найнявши більше лоцманів і зробивши можливою навігацію вночі.

Також повідомляється, що у порту Констанца міністерство транспорту використає кошти Європейського Союзу для ремонту або зміцнення існуючої інфраструктури, будівництва нових доріг, під’їзних пандусів і кільцевих розв’язок, а також запуск цифрової системи управління дорожнім рухом.

"Це явний доказ того, що Румунія докладає серйозних зусиль, щоб підтримати Україну шляхом забезпечення транзиту зерна, а також для взаємозв’язку регіону", - заявив прем’єр-міністр Марчел Чолаку на засіданні уряду.

Роботи в порту, як зазначається, обійдуться в понад 155 млн доларів і розраховані на 36 місяців.

Альтернативні шляхи експорту українського зерна

Після виходу Росії із "зернової угоди", Україна шукає та розширює інші шляхи експорту свого збіжжя.

Так, в серпні Україні попри всі перешкоди вдалось збільшити експорт агропродукції до 4,3 млн тонн, це на 16% більше за липневий показник. Зокрема, через річкові порти Дунаю було перевезено 64% обсягів експорту в серпні.

Також українське зерно почали експортувати через хорватські порти.

Вас також можуть зацікавити новини: