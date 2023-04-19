Заборона не стосуватиметься транзитних товарів.

Болгарія ухвалила рішення про введення заборони на імпорт харчових продуктів з України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Гилиб Донєв, повідомляє Bnr.bg.

Як йдеться у повідомленні, заборона не стосуватиметься транзитних товарів.

"Ми змушені вжити цей національний захід, оскільки європейські органи все ще розглядають адекватну міру. Ми розраховуємо на те, що Брюссель почує і зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини. Ми солідарні з Україною, але банкрутство болгарських фермерів нічим не сприяє їй", - заявив прем'єр-міністр.

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Ситуація з агроекспортом з України

Експорт дешевої агропродукції з України став причиною масових акцій протесту в ряді країн. Місцеві фермери блокують дороги, оскільки через ввезення українського зерна вони не можуть реалізувати власну агропродукцію.

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

16 квітня 2023 року Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України.

17 квітня стало відомо, що і Словаччина вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України. Словацьким фермерам все важче конкурувати з українськими через дешевий імпорт агропродукції. На цьому тлі Міністерство закликало на урядовому рівні ввести більш жорсткі заходи з регулювання імпорту товарів з України.

18 квітня 2023 року Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна. Транзит зерна відновлять в ніч на 22 квітня.

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