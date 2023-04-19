Наразі тривають дискусії стосовно експорту української аграрної продукції у країни ЄС.

Експорт української аграрної продукції дозволив стримати інфляцію у країнах Європейського Союзу.

Таку заяву зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Укрінформ".

Посилаючись на звіт Єврокомісії, Висоцький зазначив: "Постачання сільськогосподарської продукції з України допомогло стримати інфляцію в Європейському Союзі… вона (інфляція - ред.) в них була значною, але без цього постачання була б іще більшою".

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За словами заступника міністра, наразі тривають дискусії стосовно експорту української аграрної продукції у країни ЄС, і вплив збільшення поставок обговорюється окремо по кожній державі.

Ситуація з українсьим зерном

На тлі війни в Україні польські аграрії незадоволені тим, що на місцевий ринок потрапляє багато дешевого українського зерна, оскільки місцеві фермери не мають змоги реализувати власну продукцію. У Польщі та ряді країн почалися масові протести проти ввезення українського зерна.

На тлі масових акцій протесту, 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку.

15 квітня уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Угорщина також тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур з України. 16 квітня стало відомо про те, що заборонити ввезення українського зерна і продовольства може влада Болгарії.

17 квітня стало відомо, що і Словаччина вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.

В Європейській комісії засудили односторонні рішення Польщі та Угорщини з приводу заборони імпорту зерна і продуктів з України.

Станом на 18 квітня 2023 року Україна та Польща домовилися про розблокування транзиту зерна. Транзит зерна відновлять в ніч проти 22 квітня.

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