Зазначається, що середина вересня принесла українцям цінові сюрпризи.

Ціни на низку овочів в Україні минулого тижня значно зросли. На ситуацію вплинули погодні умови та сезонні чинники.

Аналітики EastFruit зазначили, що продовжує дорожчати морква. Основною причиною підвищення цін стало скорочення пропозиції овоча на ринку через сезонний фактор. Так, моркву минулого тижня продавали за максимальною ціною 15 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше максимальна оптова ціна була на рівні 13 гривень.

При цьому сильні дощі в південних областях призвели до подорожчання якісної цибулі. Максимальна цінова планка з 13 підскочила до 15 грн/кг. На тлі збільшеного попиту підвищилася ціна на картоплю. Якщо тижнем раніше овоч продавали по 10-13 грн/кг, то минулого тижня - 14-18.

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Чергові цінові гойдалки спостерігалися на ринку огірка, цього разу ціни хитнулися вниз - з 45-50 грн/кг до 35-45. Водночас солодкий перець продовжили дорожчати - з 35-50 грн/кг до 45-65.

Зростання продажів призвело до зниження цін на цвітну капусту - з 50-75 грн/кг до 45-50 і на пекінську - з 40-45 грн/кг до 35-40. Водночас значно подорожчала броколі - з 50-85 грн/кг до 70-90. Учасники продовжують піднімати ціни на баклажан - з 20-22 грн/кг до 30-32.

У сегменті зелені подешевшала зелена цибуля - зі 100-180 грн/кг до 80-150.

Що стосується фруктів, то ціни переважно зростали, виняток становив лише апельсин, який подешевшав з 55-80 грн/кг до 53-75.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експертів

Віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко вважає, що в Україні ціни на хліб найближчими місяцями можуть підскочити. Така тенденція пояснюється подорожчанням сировини та електроенергії.

Крім того, ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі. Якщо в зовнішній торгівлі незабаром можна очікувати обвалу цін, то на внутрішньому ринку продукт лише дорожчатиме.

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