Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка пргнозує, що ціни на яйця перейдуть до зростання вже із закінченням сезону в кінці вересня.

Восени яйця та м'ясо в Україні зростуть в ціні на тлі відносно помірних цін на сезонні овочі.

Як заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, овочі з борщового набору будуть доступними. Так, середня вартість цибулі після рекордних показників в 70 грн на початку літа може становити до осені 20-30 грн. Зараз середні ціни на овоч коливаються в межах 14-20 грн/кг, повідомляє "РБК-Україна".

Морква також тримала рекордну вартість (до 50-60 грн) навесні, але зараз продається по 10-14 грн/кг. До кінця осені овоч може коштувати в межах 15-25 грн/кг в опті. У свою чергу оптові ціни на буряк до осені можуть скласти 9-14 грн проти нинішніх 8,5 грн, оскільки пропозиція овоча достатня.

Відео дня

У той же час, за словами експерта, восени може дещо зрости вартість яблук, оскільки цього року очікується низький урожай. Ціни на яйця перейдуть до зростання вже із закінченням сезону наприкінці вересня. Однак цього року поголів'я курей відновлюється, що позитивно впливає на ситуацію на ринку. Зараз десяток коштує приблизно 42-46 грн.

"У холодний період часу 60-70 грн за десяток яєць – це реальна ціна, яка може бути", – сказав Гопка.

Експерт також зазначив, що ціни на м'ясо в найближчі місяці можуть збільшитися на 4-5%. За його словами, попит з боку споживачів залишається високим, а логістика та електроенергія дорожчають.

Ціни на продукти під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів

Як свідчать дані Державної служби статистики у липні 2023 року щодо липня 2022 року, найбільше подорожчали яйця - на 56,4%. На другому місці фрукти, вони цього літа стали дорожчими на 25%, це може бути пов'язано з тим, що південь України, який зазвичай постачав більшість садівництва, виявився близько до лінії бойових дій або частково в окупації. Також в Україні велику кількість сільськогосподарських земель заміновано.

Крім того, м'ясо та м'ясопродукти подорожчали на 22%, а риба і морські продукти на 17%. Сир став дорожчим на 13%, масло на 12%, молоко та хліб на 10%.

Згідно з даними Держстату, безалкогольні напої стали дорожчими відносно липня минулого року на 20%.

В інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року повідомлялося про те, що інфляція в Україні сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться, проте стрімкому уповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів і фруктів.

За даними Держстату, в липні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% в червні, 0,5% в травні і 0,2% в квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: