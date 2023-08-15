Найбільше здорожчали яйця – аж на 56,4 відсотка.

Ціни на продукти харчування в Україні за рік зросли в середньому на 13,3 відсотка, найбільше додали у вартості найзатребуваніші на кожному столі харчі.

Як свідчать данні Державної служби статистики у липні 2023 року відносно липня 2022 року, найбільше здорожчали яйця – аж на 56,4 відсотка. На другому місці фрукти, вони цього літа стали дорожчі на 25 відсотки, це може бути пов’язано із тим, що південь України, який зазвичай постачав більшість садовини, опинився близько до лінії бойових дій або частково в окупації. Також в Україні велика кількість сільськогосподарських земель заміновано.

Крім того, м’ясо та м’ясопродукти здорожчали на 22%, а риба та морські продукті на 17%. Сир і творог стали дорожчими на 13%, масло на 12%, молоко та хліб на 10%.

Відео дня

Згідно з даними Держстату, безалкогольні напої стали дорожчими відносно липня минулого року на 20%.

Тютюнові вироби додали у ціні 17,2 відсотка, а алкогольні напої майже 9 відсотків.

Варто зазначити, що державна статистика навела данні здорожчання харчів тільки порівнявши липень 2023 року та липень 2022 року. Очевидно, що ціни зростають майже щомісячно, тому українці можуть помітити, що їх реальні гаманці після покупок спустошуються значно швидше.

Ціни під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

В інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року повідомлялося про те, що інфляція в Україні сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться, проте стрімкому уповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів та фруктів.

За даними Держстату, у липні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

В липні зафіксована базова інфляція на нульовому рівні після дефляції 0,1% в червні і інфляції 0,3% в травні і 0,5% в квітні. З початку року інфляція в країні склала 4,0%, базова – 3,2%.

Вас також можуть зацікавити новини: