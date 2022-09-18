Через доволі ранню осінь і холодну погоду в Україні зменшився врожай огірків. У зв'язку з цим і ціна на них підскочила на 15%.
Про це свідчать дані моніторингу AgroTimes.
Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – "Шувар" у Львові огірки за три дні подорожчали з 45 грн/кг до 50-53 грн/кг.
Ціни на грунтові помідори зросли з 16-22 грн/кг до 20-23 грн/кг.
Перець коштує від 40 грн/кг до 60 грн/кг.
Ціни на баклажан вирівнялися з 38-60 грн/кг до 50-55 грн/кг.
Ціни на пізню капусту залишилися на рівні 8-10 грн/кг, молода капуста коштує 10-20 грн/кг, савойська – 18 грн/кг, пекінська – 40-45 грн/кг, броколі – 45-55 грн/кг, цвітна – 45 грн/кг.
Картопля наразі по 5 грн/кг, морква – 17-20 грн/кг, цибуля – 25-26 грн/кг, буряк – 6-10 грн/кг, часник, залежно від розміру – 65-120 грн/кг.
З'явилися у продажу і перші цьогорічні гарбузи. Їх продають по 20 грн/кг.
Цукрова кукурудза – 9-10 грн/качан.
Як писав УНІАН, за даними експертів, різке подорожчання огірків в Україні спричинила зміна погоди.
Як повідомляв УНІАН, за підрахунками аналітиків Zakaz.ua, за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку понад вдвічі підвищилась ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.
Настільки істотна цінова різниця пов’язана зі скороченням виробничих площ під дану культуру і різким зниженням врожаю цибулі.