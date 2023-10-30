Сезонне здорожчання: чого очікувати від цін на овочі і фрукти

Торік восени вартість овочів та фруктів зросла в декілька разів, на деякі з позицій утворився дефіцит. Зараз, із приходом холодів, цінники на улюблені вітаміни знову поповзли вверх. На яких позначках вони зупиняться цьогоріч, - дізнавався УНІАН.

Традиційно восени ми спостерігаємо цінові стрибки на свіжі овочі, фрукти і ягоди. Це спричинено завершенням сезону їхнього плодоношення і, як наслідок, обмеженою пропозицією цих джерел вітамінів на ринку.

Авжеж, деякі свіжі фрукти та овочі після збирання ще можуть певний час зберігатись. Але тримати їх потрібно у холодильниках, а, враховуючи ціни на енергоносії, виробникам це влітає у копієчку, що знаходить своє відображення у кінцевій ціні. До того ж, ті фермери, які мають змогу не одразу збувати зібраний врожай, як правило, дещо притримують його – аби розпочати продавати свої запаси тоді, коли ціни на них сягнуть піку. Це ще більше обмежує пропозицію та грає не на користь покупців.

Поки пропозиція свіжих овочів з ґрунту обмежується, на ринок потрапляє більше тепличної продукції. Вона, зазвичай, також дорожча за ту, що вирощується і продається влітку за принципом "з грядки – до столу".

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Минулого року до усіх вищенаведених факторів додалась також окупація росіянами частини родючого Півдня нашої країни, який годував українців смачними овочами та фруктами і ягодами. Це призвело до утворення дефіциту та ще більш відчутного подорожчання, зокрема, інгредієнтів борщового набору.

Тож, що ми маємо в асортименті овочів та фруктів цьогоріч, та яких максимумів може невдовзі сягнути їхня вартість?

Осінній вітамінний асортимент

Попри те, що із завершенням літа асортимент ринків та магазинних прилавків дещо біднішає на свіжі вітаміни, вони не пропадають повністю – лише відбувається певне заміщення товарів. Адже осінь також радує українців своїми дарами. Цей рік – не виключення.

"Станом на кінець жовтня, асортимент вітчизняних овочів та фруктів повністю відповідає сезонності. Для цього періоду найпопулярнішими позиціями є овочі борщового набору, цибуля, часник, яблука, груші, виноград та сливи", – розповіла УНІАН керівник відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Також, за її словами, на ринку ще залишаються останні партії салатних овочів із приватних господарств – помідорів, огірків, перців, баклажанів та кабачків.

"Це вже залишкові обсяги, оскільки кінець жовтня традиційно є закінченням сезону. За місяць-півтора на ринку з’являться овочі з українських тепличних комбінатів", – говорить представниця ринку.

Попович зазначила, що в цьому році втрата херсонського виробництва не буде такою відчутною для українських споживачів: завдяки активізації виробництва на заході України дефіцит по жодній з категорій поки не передбачається.

Із нею погоджуються також представники вітчизняних мереж супермаркетів.

У VARUS повідомили, що зараз майже усі овочі вони закуповують на внутрішньому ринку, але взимку імпорт стане більш актуальним. Зараз їхніми основними іноземними постачальниками є Туреччина, Китай та країни ЄС (Іспанія, Греція, Нідерланди, Польща).

"Для внутрішніх закупівель восени та взимку надалі актуальними залишаються столові овочі, яблука та груші. На даний момент розпочинається сезон цитрусових. Їхній імпорт буде здійснюватись з Туреччини, Греції, Іспанії та Італії, як і раніше. Помело буде ввозитися з Китаю, а гранат – з Туреччини, Єгипту, Азербайджану", – розповіла директорка фреш-департаменту мережі VARUS Катерина Нічаєва.

У АТБ додали, що зараз найбільшим попитом серед українців користуються овочі борщового набору, тож мережа збільшує їхні закупівлі. Також, як і завжди у цей сезон, покупці активно купують цитрусові, хурму, перець, баклажани.

Овочеві стрибки

Втім, якщо асортимент фруктів та овочів цього року радує українців, їхня вартість – навпаки, залишає бажати кращого.

Ціни на окремі категорії овочів цієї осені демонструють різну динаміку, в залежності від сезону активного дозрівання продукції. Деякі овочі з літа додали у ціні (наприклад, огірки та томати), деякі ж, навпаки, ще влітку були дорожчими, у вересні, коли їхня пропозиція на ринку була максимальною – відчутно здешевшали, проте зараз ціни на них знову почали набирати обертів, і навіть швидше, ніж минулого року.

Так, за вересень 2023 року (порівняно з серпнем) здешевшала морква (на 37%), буряк (на 30%), ріпчаста цибуля (на 29%), білокачанна капуста (на 18%) та картопля (на 15%). Проте вже зараз динаміка кардинально змінилася.

За даними аналітиків EastFruit, станом на 24 жовтня картопля вже здорожчала, в середньому, на 13 відсотків – лише за один тиждень. За їхніми словами, аграрії пропонують мережам свій товар по 7-10 гривень за кілограм, що майже вдвічі дорожче, ніж наприкінці жовтня минулого року.

"Причиною подорожчання продукції все ж залишається підвищений інтерес оптових компаній і населення до закупівлі картоплі. При цьому в деяких регіонах через несприятливі погодні умови збирання картоплі дещо ускладнюється, що також стимулює зростання цін у картопляному сегменті", - повідомляють експерти.

Схожу динаміку демонструють тепличні томати. Зараз закупівельні ціни на них складають близько 55-65 гривень за кілограм, що, у середньому, на 20 відсотків дорожче, ніж торік.

Що стосується тепличних огірків, аналітики EastFruit повідомляють, що за останній тиждень вони зросли у ціні на 10% - зараз тепличні комбінати продають їх по 63-75 гривень за кілограм. Роздрібні ціни у мережах, при цьому, ще вищі. Втім, навіть попри здорожчання, огірки зараз продаються дещо дешевше, ніж торік

Водночас, такі овочі як морква, капуста та ріпчаста цибуля дорожчають повільніше – за місяць ціни на них зросли у межах лише кількох відсотків. І ціни на них зараз набагато вигідніші, ніж минулого року. Так, за даними порталу Мінфін, порівняно із жовтнем 2022 роком, ціни на капусту зараз менші на 48%, буряк – на 40%, моркву – на 63,5%, ріпчасту цибулю – на 63%. А значить, готувати улюблений українцями борщ зараз значно вигідніше, ніж торік.

Так, у мережі "Сільпо" на сьогодні можна придбати білокачанну капусту за 5 грн/кг, буряк – за 7,4 грн/кг, моркву – за 6,8 грн/кг, золоту ріпчасту цибулю – за 11,6 грн/кг.

Втім, чим ближче ми наближатимемось до зимового сезону, тим більше дорожчатимуть усі категорії овочів.

"Основні чинники, які спричинятимуть здорожчання овочів це: похолодання (а отже, збільшення витрат на збереження продукції), поступове зменшення вітчизняної пропозиції (з листопада), збільшення витрат на паливо та електроенергію", – зазначив в коментарі УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Фруктова статистика

Ціни на фрукти, подібно до овочей, також демонструють різну динаміку. Ті товари, пропозиція яких максимальна – тимчасово радують цінами, інші ж – стають менш доступними.

Найдоступнішими фруктами на сьогодні є яблука. За даними порталу Мінфін, вони здешевшали порівняно з кінцем літа на понад третину - до приблизно 16 гривень за кілограм (що не дивно, адже зараз яблуні активно плодоносять чи не у кожному домогосподарстві). Втім, порівняно з жовтнем 2022 року, яблука продаються дорожче на 10%.

Також зараз дешевшають лимони (на майже третину – до 50 грн/кг) та мандарини, вартість яких з літа впала більше ніж вдвічі (до 48,2 грн/кг). Ці ціни – вигідніші за ті, що були у жовтні минулого року.

Водночас, виноград, попри активний період його дозрівання, з літа трохи здорожчав – на 1,4%, придбати його зараз можна, у середньому, за 80-90 грн/кг.

Також, за даними платформи Мінфін, здорожчали апельсини – на 5,5% (наразі середні ціни на них складають 82,63 гривень за кілограм). Банани додали в ціні ще більше – 15,5%, і тепер їх можна придбати, у середньому, за 46,12 грн/кг.

Якою буде цінова стеля

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки (ІАЕ), у листопаді усі плодоовочеві культури поступово дорожчатимуть.

"У листопаді ціни на яблука можуть зрости до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг. Вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою. Зокрема, ціна на апельсини очікується до 85 грн/кг, на лимони – до 55 грн/кг, на банани – до 50 грн/кг, мандарини – до 50 грн/кг", – повідомила завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку ІАЕ Інна Сало.

Вона прогнозує, що до Нового року ціни на яблука та банани можуть зрости ще до 10 відсотків. Водночас, внаслідок збільшення пропозиції очікується зниження цін на цитрусові – на 10-15%.

Що стосується овочей, то, за словами Сало, у листопаді капуста може зрости в ціні на 10 процентів, до 9 грн/кг, буряк – до 8,50 грн/кг (+6%), цибуля ріпчаста – до 14 грн/кг (+13%), морква – до 10 грн/кг (+7%).

"До Нового року ціни на овочеві можуть додатково зрости до 15%. Очікується, що через високий попит та обмеженість якісної пропозиції найбільше зросте ціна на ріпчасту цибулю", – зазначила експертка.

Втім, нам до сезонного здорожчання вітамінів не звикати: воно відбувається щороку, і, схоже, що цьогоріч не виходитиме за стандартні межі.

Альона Кириченко