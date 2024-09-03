Кінець сезону підніс цінові сюрпризи.

Ціни на деякі овочі в Україні наприкінці літа знатно підросли. Продовжує дешевшати лише білокачанна капуста.

Аналітики EastFruit зазначили, що, якщо фермери віддавали капусту минулого тижня максимум по 18 гривень за кілограм, то тижнем раніше - по 20 грн.

Водночас подорожчала цибуля. Якщо минулого тижня виробники віддавали овоч по 10-13 гривень за кілограм, то тепер мінімальна ціна на цибулю досягла позначки в 12 грн.

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При цьому третій тиждень поспіль дорожчає томат. Минулого тижня максимальна оптова ціна була 50 грн, а тижнем раніше 45. Значно підскочила ціна на цвітну капусту - з 30-35 до 45-55 гривень за кілограм. Також подорожчали кабачки - з 10-15 до 12-20 грн/кг.

Що стосується фруктів, то підскочили ціни на сливу. Якщо минулого тижня фермери віддавали фрукт по 15-30 грн/кг, то тижнем раніше 10-20 грн/кг. Крім того, дорожчає диня. Ці баштанні наприкінці серпня віддавали по 25-30 грн/кг, а тижнем раніше по 15-25.

Ціни в Україні - останні новини

Тепличні комбінати України підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча становить 40-60 грн/кг. Тільки з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%.

При цьому директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОВА Олег Сидоров зазначив, що в Україні очікується суттєве подорожчання гречки.

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