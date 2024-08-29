Основною причиною цінового зростання оператори ринку називають скорочення пропозиції.

Тепличні комбінати України цього тижня підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча складає 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). Лише з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основною причиною цінового зростання в даному сегменті оператори ринку називають скорочення пропозиції як тепличного, так і ґрунтового огірка.

Попри подорожчання попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим. Водночас основну частку продукції відкритого ґрунту зараз становить огірок невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до якіснішої продукції з теплиць.

Відео дня

Тепличний огірок в Україні коштує оптовим покупцям уже в середньому в 2,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Більше того, гравці ринку впевнені у подальшому подорожчанні з огляду на підвищений попит оптових компаній та роздрібних мереж на цю продукцію. Компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортних огірків компаніям поки що не вдається, оскільки в сусідніх країнах пропозиція в цьому сегменті також обмежена.

Ціни на овочі

Ціни в Україні на деякі продукти демонструють тенденцію до зниження. Традиційно в другій половині серпня зростає ціна на томати та кукурудзу. Знижувалися ціни на білокачанну капусту – з 20-25 грн/кг до 17-20. Продовжує дешевшати морква. На цей овоч ціни впали з 12-15 до 10-12 грн/кг.

Представникам українських тепличних комбінатів в чергове вдалося підвищити відпускні ціни на наявні обсяги томатів. Станом на 23 серпня виробники були готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35–50 грн/кг ($0,85-1,21/кг).

Вас також можуть зацікавити новини: