Ціни на диню рвонули вгору: скільки коштують в Україні улюблені баштанні

Зазначається, що ці баштанні в середньому на 20% дешевші, ніж рік тому.

Ціни на дині в Україні цього тижня суттєво зросли. Така ситуація на ринку пов'язана зі скороченням пропозиції.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що спекотна посушлива погода погано позначається на якості дині.

На сьогоднішній день дині з поля фермери готові відвантажувати по 15-25 грн/кг ($0,36-0,61/кг), що в середньому на 44% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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При цьому сезон дині в Україні добігає кінця. За словами фермерів, попит на баштанні досить високий, що на тлі обмеженої пропозиції дає змогу підвищувати відпускні ціни.

Варто зазначити, що наразі дині надходять у продаж у середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Скільки коштує диня в супермаркетах України

В АТБ ці баштанні можна купити по 33,95 грн/кг.

У Сільпо найдешевші дині продають по 34 гривні за кілограм.

В Auchan ціни трохи вищі - 36,50 грн/кг.

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Фермери підвищили відпускні ціни на томати. Станом на 23 серпня виробники були готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35-50 грн/кг.

При цьому ціни на капусту в Україні нарешті почали знижуватися. Причиною цінового спаду стала відсутність попиту на овоч. Фермери віддавали білокачанну капусту по 17-24 грн/кг.

Крім того, в Україні очікується суттєве здорожчання гречки, бо цьогоріч скоротили площі посівів, а також погода внесла свою лепту у врожайність культури.

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