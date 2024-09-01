В Україні різко переписали ціни на популярний літній овоч

Ціни на помідори в Україні продовжують зростати і за останні три тижні додали 12%. Фермери віддають оптом томати по 40-55 гривень за кілограм.
Аналітики EastFruit зазначили, що головна причина зростання цін - різке скорочення пропозиції українських томатів через погоду, яка призвела до втрати частини врожаю помідорів. У результаті, тепличні помідори стали основним товаром на ринку.
Оптова ціна на помідори в Україні коливається в межах 40-55 грн/кг. Експерти не виключають, що ціни на томати й надалі будуть рости, бо очікується подальше скорочення пропозиції, оскільки сезон літніх теплиць добігає кінця, а врожаї з відкритого ґрунту вже майже не надходять на ринок.
Ціни на помідори в супермаркетах України
В АТБ кілограм ґрунтових томатів обійдеться в 27,95 гривень.
У Сільпо ціни трохи вищі. За кілограм доведеться заплатити 32 гривні.
А в Auchan томати обійдуться в 39,90 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Тепличні комбінати України підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча становить 40-60 грн/кг.
Директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко запевнив, що ціни на овочі цієї зими будуть нижчими, ніж торік.