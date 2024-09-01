В Україні різко переписали ціни на популярний літній овоч

Експерти не виключають, що ціни на томати будуть і далі зростати.

Ціни на помідори в Україні продовжують зростати і за останні три тижні додали 12%. Фермери віддають оптом томати по 40-55 гривень за кілограм.

Аналітики EastFruit зазначили, що головна причина зростання цін - різке скорочення пропозиції українських томатів через погоду, яка призвела до втрати частини врожаю помідорів. У результаті, тепличні помідори стали основним товаром на ринку.

Оптова ціна на помідори в Україні коливається в межах 40-55 грн/кг. Експерти не виключають, що ціни на томати й надалі будуть рости, бо очікується подальше скорочення пропозиції, оскільки сезон літніх теплиць добігає кінця, а врожаї з відкритого ґрунту вже майже не надходять на ринок.

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Ціни на помідори в супермаркетах України

В АТБ кілограм ґрунтових томатів обійдеться в 27,95 гривень.

У Сільпо ціни трохи вищі. За кілограм доведеться заплатити 32 гривні.

А в Auchan томати обійдуться в 39,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Тепличні комбінати України підвищили відпускні ціни на огірки. Станом на 29 серпня вартість овоча становить 40-60 грн/кг.

Директор Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко запевнив, що ціни на овочі цієї зими будуть нижчими, ніж торік.

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