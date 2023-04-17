Наразі діє заборона на експорт.

Україна постачала до Польщі та транзитом через неї близько 10% від загального експорту аграрної продукції.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі інформаційного телемарафону. "Все, що перетинало польський кордон і йшло польським компаніям і підприємствам або транзитом через Польщу їхало в країни ЄС чи інші частини світу - це приблизно 10% від всього, що Україна експортувала", - повідомив Сольський.

Водночас в Угорщину та транзитом через неї йшло приблизно 6% від загального експорту сільськогосподарської продукції, додав міністр.

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Польща заборонила ввозити зерно з України

Як відомо, псля початку повномасштабної війни ЄС скасував тарифи та квоти на ввезення українського зерна, що згодом призвело до протестів польских фермерів. Вони погрожували зірвати зустріч президентів Дуди та Зеленського, а також блокували залізницю на кордоні з Україною.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, щоб захистити інтереси своїх громадян. В Україні заявили, що з розумінням ставляться до цієї ситуації, однак сподіваються на конструктивні переговори щодо пошуку вирішення цієї проблеми.

Нещодавно Словаччина ввела заборону на переробку і продаж зерна з України через виявлені в ньому небезпечні пестициди.

Угорщина також вирішила тимчасово заборонити експорт зерна та іншої продукції АПК з України, однак вже згодом пообіцяли зберегти його.

Після цих заяв у Болгарії заявили, що також можуть ввести таку заборону.

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