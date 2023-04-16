Болгарський чиновник зазначив, що обговорював заборону з міністрами сільського господарства шести європейських країн.

Услід за Польщею і Угорщиною, тимчасово заборонити ввезення українського зерна й продовольства може влада Болгарії.

Про це заявив міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев, пише BNR.

"Інтереси Болгарії повинні бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни вже запровадили таке обмеження, якщо ми не відреагуємо, накопичення на території Болгарії можуть стати ще більшими", - заявив Гечев.

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Болгарський міністр додав, що він кілька днів тому також спілкувався з колегами з шести країн з цього приводу. Хоча, як повідомляється, що Болгарія зверталася до Брюсселя через проблему, що виникла, ще у вересні.

Гечев зазначив, що у вівторок буде "спілкування з президентом, який безпосередньо займається цією ситуацією".

Заборона на експорт зерна з України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ЄС скасував тарифи і квоти на ввезення українського зерна, щоб воно могло йти транзитом через Європу в інші регіони світу в умовах російської морської блокади України. Але частина цього зерна залишилася в європейських країнах, що викликало невдоволення місцевих фермерів.

Зокрема, польські аграрії були незадоволені, що на місцевий ринок потрапило багато дешевого українського зерна. Вони вже кілька місяців влаштовують масові акції протесту проти експорту зерна з України. На тлі протестів 5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку.

Протести відбувалися і в Болгарії. Українське зерно дешевше від болгарського, через що болгарські фермери не можуть продати свій урожай.

15 квітня уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Постанова набирає чинності з дня її оголошення й діятиме до 30 червня цього року. У Варшаві наголосили, що змушені вживати заходи для захисту своїх фермерів, але готові вирішити питання поставок зерна з України через міждержавну угоду.

Слідом за Польщею, Угорщина також тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. У Будапешті зазначили, що через імпорт української продукції угорські фермери не можуть збувати свою, що завдасть серйозної шкоди місцевому сільському господарству.

У Європейській комісії засудили односторонні рішення Польщі та Угорщини з приводу заборони імпорту зерна та продуктів з України. Там наголосили, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні.

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