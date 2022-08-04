Олег Жданов зазначив, що саме Україна повинна звертатися до країни, яка наклала санкції.

Росія отримала ряд преференцій і зняття санкцій на деякі свої товари. Їх передбачає договір про безпечний експорт українського зерна.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі УНН.

"Ми домовилися, що Росія гарантує Україні безпеку в плані вивезення нашого зерна, але побічно Росія отримує собі преференції. Оскільки після підписання угоди саме Україна повинна звертатися до країни, яка наклала санкції на ці види товарів. А це - зокрема США і просити, щоб в результаті нашої спільної домовленості ці санкції на ці види товарів були зняті з РФ. Просто нам не говорять про цю частину домовленості, що ми, по факту, самостійно і ініціюємо зняття санкцій з РФ. Не Росія йде і каже "Ми домовилися, знімайте". Ні, це Україна повинна підтвердити це і надати свої пропозиції. Ми їх надали, США нас почули і всі санкції зняли", - зазначив Жданов.

При цьому він вказав, що такий же принцип застосовується для зняття санкцій з мінеральних добрив і аміаку.

Зерновий коридор в Чорному морі - що відомо

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" і "Чорноморськ" вже готові до відправки.

Вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані з 26 тисяч тонн кукурудзи.

2 серпня перше судно з українською кукурудзою досягло узбережжя Туреччини і прощло перевірку. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в Ліванський порт Тріполі

Вас також можуть зацікавити новини: