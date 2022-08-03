До війни порт забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції.

Порт Миколаєва - важливий транспортний хаб. До повномасштабного вторгнення він забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції.

Про це розповів заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, порт Миколаєва мають намір приєднати до ініціативи з експорту зерна.

"Це дуже важливий транспортний агрохаб, без роботи якого теж буде досить складно забезпечити ритмічне відвантаження агропродукції. Тому, реагуючи на цей попит аграрію, ми розглядаємо можливість ініціювати перед ООН і Туреччиною додавання Миколаєва до цієї ініціативи", - зазначив Васьков.

Він вказав, що це може статися не менше ніж через місяць після того, як вже буде системно працювати коридор з портів Одеського регіону, але це безпосередньо залежить від військової обстановки.

Крім того, він нагадав, що з 24 лютого 80% експортних та імпортних потужностей не працюють через війну.

Зерновий коридор в Чорному морі-що відомо

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південий" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном в портах "Одеса" і "Чорноморськ" вже готові до відправки.

Вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує в порт Тріполі в Лівані з 26 тисяч тонн кукурудзи.

2 серпня перше судно з українською кукурудзою досягло узбережжя Туреччини і прощло перевірку. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в Ліванський порт Тріполі.

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