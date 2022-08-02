Перше судно з українською кукурудзою, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, вже досягнуло узбережжя Туреччини.
Про це йдеться у повідомленні міністерства національної оборони Туреччини.
"Суховантажне судно RAZONI, навантажене кукурудзою, яке вчора відправилось з порту Одеси в Україні, досягнуло входу у Босфор з Чорного моря і стало на якір у визначеному місці", - йдеться у повідомленні.
Домовленість про експорт зерна з України - що відомо
22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.
Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.
Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.
Вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тисяч тонн кукурудзи.