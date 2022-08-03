Наразі завантаженими є ще 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

Група інспекторів піднялася на борт Razoni, першого зерновоза, який покинув українські порти у воєнний час. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Тріполі.

Про це повідомляє Reuters.

Два катери з інспекційним персоналом вийшли з невеликого рибальського порту в стамбульському районі Румелі Фенері до корабля, який оточили два катери берегової охорони, а навколо нього облетів вертоліт.

Очікується, що інспекція, проведена в середу українським, турецьким, російським персоналом і персоналом ООН, що працює в Об'єднаному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі, завершиться близько полудня.

"Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною "зерновим коридором". Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами – ООН та Туреччиною", - підкреслив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він наголосив, що контроль в українських портах чи територіальних водах залишається виключно за українською стороною.

Разом з тим відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що в середу планується більше рейсів з України, додавши, що експортною угодою охоплено близько 27 суден.

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, які йдуть в Україну будуть оглядати на предмет наявності озброєння, задіяно й представників РФ.

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