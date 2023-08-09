За його словами, наразі переговори з цього питання тривають.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне відродити Чорноморську зернову угоду з "розширеним масштабом". Він закликав країни Заходу допомогти перетворити цю ініціативу на основу миру між РФ та Україною.

"У нас була ще одна нагода з перших вуст дізнатися про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", — сказав Ердоган, якого цитує Bloomberg.

За його словами, вони обидва вважають необхідною доставку зерна до країн Африки. Зазначається, що контакти для відповідних переговорів тривають і тепер рішення залежить від того, чи "виконають свої обіцянки" західні країни. При цьому Ердоган не уточнювати, про що саме йдеться.

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"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було зроблено жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім на постійний мир", - пише видання.

Війна в Україні та ситуація з зерном

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Росія вийшла з "зернової угоди", однак вже 20-го числа у очільник МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна готова продовжувати й без РФ.

Станом на 8 серпня проблеми з експортом зерна почались вже у самої Росії - все менше компаній хоче працювати з РФ, хоча та створювала для цього "тіньовий флот"

Країнам Африки вже прогнозують продовольчу кризу на декілька років у зв'язку з ситуацією.

У США заявили, що Бразилія може змусити РФ переглянути своє рішення щодо "зернового коридору".

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