Росія почала активно фрахтувати судна у невеликих судновласників, з якими великі трейдери не працюють.

Росія використовує "тіньовий флот" для експорту зерна, оскільки все менше компаній готові працювати з російськими експортерами.

Як повідомляє Reuters, у липні 2023 року, після виходу із зернової угоди, Росія почала активно фрахтувати судна у невеликих судновласників, з якими великі трейдери не працюють. На знак зростаючого полювання Росії на судна, кількість запитів на фрахт у липні подвоїлася до 257 порівняно з тим же місяцем минулого року, згідно з даними морської платформи Shipfix, які порівнюються з сотнями учасників ринку.

Дані не показують, скільки запитів було виконано і які оператори суден були задіяні. Запити на судна зросли на 40% в порівнянні з червнем і, ймовірно, будуть рости далі в міру того, як експортний сезон набирає обертів.

Відео дня

Як зазначається в матеріалі, фінансові ризики та ризики безпеки, пов'язані з торгівлею з Росією, що посилюються крахом Чорноморського коридору, збільшують вартість фрахту для Москви і підштовхують її до більш старих і менших суден, якими керують менш відомі судноплавні оператори.

За словами джерел, ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і, якщо її не вирішити, це може призвести до зростання світових цін на пшеницю.

Багато іноземних компаній відмовилися працювати з російськими фірмами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в тому числі через "приховані санкції", які ускладнювали роботу судновласників, страховиків і банків з російськими експортерами.

Експерти прогнозують, що збільшення витрат на фрахт і страхування відіб'ється безпосередньо на цінах на світовому ринку.

Війна в Україні та ситуація із зерном

18 липня 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди" відразу ж відкликавши всі гарантії безпеки для зернового коридору. Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, які прямують до українських портів Чорного моря, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Президент України Володимир Зеленський очікує від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша практичних дій щодо продовження дії Чорноморського зернового коридору без участі Росії.

20 липня 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова відновити експорт зерна, попри російську військово-морську блокаду Чорного моря. При цьому Кулеба визнав ризик того, що комерційне судно, яке перевозить тисячі тонн зерна, може бути "відправлене на дно російською міною або російською ракетою".

Вас також можуть зацікавити новини: