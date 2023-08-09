США переконані, що Бразилія має важливий вплив і голос, аби змусити Росію відновити дію зернового коридору.

Бразилія може вплинути на Росію та сприяти тому, щоб Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди.

Таку заяву зробив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час інтерв’ю виданню GloboNews, зазначивши, що навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, мали з неї зиск, бо "вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше продовольства".

"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно", – сказав Блінкен, та наголосив, що в цій угоді ніколи не було б потреби, якби Росія не напала на Україну.

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"Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей", - сказав Блінкен, зазнавичши, що відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%".

Блінкен зазначив, що за час дії Чорноморської зернової угоди з України вдалося вивезти на експорт 35 мільйонів тонн продовольства.

"Половина поставок йшла до країн, що розвиваються, дві третини пшениці йшли до країн із низьким і середнім рівнем доходу, багато з них - в Африці… Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку", - сказав Блінкен.

Війна в Україні та ситуація з зерном

18 липня 2023 року Росія вийшла з "зернової угоди" відразу ж відкликавши всі гарантії безпеки для зернового коридору.

20 липня 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова відновити експорт зерна, попри російську військово-морську блокаду Чорного моря.

Станом на 8 серпня 2023 року у Росії почалися серйозні проблеми з експортом зерна. Росія використовує "тіньовий флот" для експорту зерна, оскільки все менше компаній готові працювати з російськими експортерами.

Країнам Африки прогнозують продовольчу кризу мінімум на два роки, як наслідок зриву "зернової угоди" з Україною, який РФ, ймовірно, планувала завчасно.

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