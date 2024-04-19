Збір продукції наразі залишається незначним через несприятливі погодні умови.

На поточному тижні, що стартував 15 квітня, на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів. Роком раніше сезон стартував у середньому на півтора тижні пізніше. Однак збір даної продукції наразі залишається малооб'ємним через несприятливі погодні умови, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що перші партії тепличного томату українські комбінати пропонують до продажу по 120-140 грн/кг ($3,02-3,52/кг), що в середньому на 67% вище, ніж за аналогічний період минулого року. За прогнозами учасників ринку, перші великі партії томату комбінати матимуть змогу відвантажувати не раніше початку травня.

Також на українському ринку є й імпортні томати виробництва Туреччини. Учасники ринку повідомляють, що турецька продукція пропонується до продажу набагато дешевше, ніж із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію озвучуються у діапазоні 70-80 грн/кг ($1,76-2,01/кг).

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Ціни на овочі

Вартість картоплі в Україні продовжує знижуватися. Оптові ціни на картоплю станом на середину квітня досягли позначки 12-17 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На тижні, що стартував 8 квітня, в Україні почали знижуватися відпускні ціни на столові буряки. Продукцію в українських господарствах сьогодні пропонуються до продажу по 8-14 грн/кг.

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