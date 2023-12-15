З початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні впали в середньому на 16%.

Українські фермери нині ведуть продажі цибулі по 10-15 грн/кг. Так, лише з початку поточного тижня ціни на цибулю в Україні впали в середньому на 16%, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"Поступатися в ціні виробники змушені через помітне зниження попиту в цьому сегменті. Водночас якість ріпчастої цибулі в сховищах стрімко погіршується, через що їхні власники знижують ціни, щоб у такий спосіб стимулювати темпи збуту і якнайшвидше розпродати наявні обсяги такої продукції", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають експерти, більшість фермерів сьогодні вважають за краще утримуватися від продажів цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни.

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Аналітики нагадали, що в середині грудня 2022 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому у 2 рази дорожче, ніж сьогодні.

Український ринок цибулі

Ціни на цибулю знов ростуть. У перший тиждень грудня стало відомо, що ріпчасту цибулю продавали по 12-16 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

Станом на початок цього тижня (11 грудня) в Україні від старту збирання пізніх сортів цибуля подорожчала на 40%. За даними експертів, середня оптова ціна на цю продукцію вже сягнула 14 грн/кг.

Також вони наголосили, що оптові ціни на цибулю в Україні зараз зростають швидше, ніж минулого сезону, коли до весни її вартість оновила всі історичні рекорди.

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