12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

В Україні очікується зростання цін на хлібобулочні вироби, однак якість хліба погіршиться.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

В об'єднанні підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром" заявили про те, що Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до подорожчання хліба.

Як йдеться в сюжеті, дана ситуація обумовлена високими цінами на газ і рекордним експортом пшениці високої якості.

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Крім того, як йдеться в сюжеті, виробники відзначають, що у 2022 році хліб планується виробляти за спрощеною технологією, що неминуче відіб'ється на якості кінцевої продукції.

На думку виробників, у разі, якщо доведеться закуповувати борошно з української пшениці за кордоном, це неминуче призведе до подорожчання хліба і хлібобулочних виробів на чверть.

Ціни на хліб:

30 грудня 2021 року Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, що мають істотне соціальне значення, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, мають заздалегідь декларувати їх подорожчання. Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон більше ніж 10%.

11 січня 2022 року українців попередили, що в січні ціни на хліб виростуть на 10%

11 січня 2022 року стало відомо про те, що в Україні введуть продуктові картки.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів.

Також 12 січня 2022 року Кабінет міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.