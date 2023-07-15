Ватажок Кремля погрожує призупинити участь РФ у цій угоді.

Президент Росії Володимир Путін обговорив з лідером ПАР Сирілом Рамафозою можливі шляхи врегулювання зернової угоди.

Як повідомила прес-служба Кремля, з ініціативи Південної Африки відбулася телефонна розмова Рамафози і Путіна.

Рамафоза і Путін обговорювали питання "про стамбульські пакетні домовленості", тобто так званої "зернової угоди", в рамках якої українське зерно експортується на світові ринки через чорноморські порти, незважаючи на війну.

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"Путін підкреслив, що досі залишаються невиконаними зафіксовані у відповідному меморандумі Росія–ООН зобов'язання про усунення перешкод для експорту російського продовольства і добрив. Більш того, головна мета угоди, а саме поставки зерна нужденним країнам, в тому числі на Африканському континенті, так і не реалізована", - заявила прес-служба Кремля.

Зернова угода: останні новини

Як відомо, термін дії угоди спливає 17 липня. Кремль погрожує розірвати угоду, висуваючи ряд вимог, серед яких - підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на продовженні зернової угоди. Також він очікує візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш просить Кремль продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT.

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