Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії "Россельхозбанк" до SWIFT.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш просить Кремль продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до SWIFT, пише Reuters з посиланням на три джерела.

Повідомляється, що повторне підключення "Россельхозбанк" до міжнародної платіжної мережі SWIFT було ключовою вимогою Росії щодо продовження "зернової угоди", термін якого закінчується вже в найближчий понеділок

"Россельхозбанк" був "відрізаний" Євросоюзом у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. У ЄС заявили в травні, що блок не розглядає питання про відновлення російських банків.

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Тим не менш, ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії "Россельхозбанк", щоб дозволити угоду щодо експорту російського зерна і добрив.

За словами співрозмовників агентства, Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії "Россельхозбанк" до SWIFT.

Представник ООН Стефан Дюжаррік, своєю чергою, зазначив у розмові з журналістами, що Гутерріш у вівторок направив Путіну лист, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства і добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна по Чорному морю.

"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через "Россельхозбанк", що викликає серйозну заклопотаність Російської Федерації, і одночасно забезпечити продовження експорту українського зерна через Чорне море", - заявив Дюжаррік.

Він не повідомив подробиць про пропозицію, але додав, що Гутерріш взаємодіє з усіма відповідними сторонами з цього питання і готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.

ООН також працює з африканським експортно-імпортним банком (Афрексімбанк) над створенням платформи для обробки транзакцій з російського експорту зерна і добрив в Африку, повідомив Reuters ще у червні високопоставлений торговий представник ООН.

"Зернова угода" під загрозою зриву - головне

У липні 2022 року ООН і Туреччина виступили посередниками в рамках Чорноморської зернової ініціативи між Росією та Україною.

Росія ж виторгувала трирічний меморандум, згідно з яким ООН погодилася допомогти агресору в експорті продовольства і добрив на зарубіжні ринки. Зараз Москва вже заявила, що не має наміру її продовжувати після 17 липня, і вимагає, щоб з неї зняли частину санкцій і почали купувати її товари.

Запровадження санкцій за криваве вторгнення в Україну в лютому 2022 року вдарило і по зручності платежів, логістики та страхування для Росії. Як обхідний шлях у зв'язку з відсутністю доступу до SWIFT ООН вмовила американський банк JPMorgan Chase & Co JPM.N почати обробку деяких платежів за експорт російського зерна із запевненнями уряду США.

Україна розглядає "План Б" для організації експорту без участі росіян у Чорноморській зерновій ініціативі, зокрема, через розвиток експорту через дунайські порти України в кооперації з Молдовою та Румунією.

Гутерріш і Росія - чому все не так однозначно

Україна неодноразово звинувачувала ООН у бездіяльності вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, співробітники організації нічого не зробили ні для розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівській колонії, також від них не було суттєвої допомоги і в ліквідації наслідків через підрив Росією Каховської ГЕС.

ООН стверджує, що займає незалежну позицію і не приймає сторону жодної воюючої країни. У зв'язку з чим у своїх заявах ООН відмовляється навіть називати війну "війною", замінюючи слово "конфліктом", прямо не називає Росію агресором. У колах українських чиновників навіть лунали крайні заклики ліквідувати ООН через її нікчемність.

На що сам Гутерріш неодноразово ображався. Як писав раніше The Washington Post, під час приїзду в Україну генсек ООН був сильно роздратований, в тому числі, своєю незапланованою участю у нагородженні українських воїнів.

Крім того, Гутерріша звинувачували у певних симпатіях до Москви і на Заході. На думку низки країн, той піддався на російські погрози і "забуксував" хід розслідування застосування по цивільному населенню України іранських дронів, куплених Росією.

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