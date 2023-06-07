Пік розливу води з Каховського водосховища пройшов.

Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби.

Як повідомляє прес-служба "Укргідроенерго", масштаби катастрофи залишаються надзвичайними, попри те, що пік розливу води з Каховського водосховища вже минув.

"Станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов. Стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні 4 доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали одну із найбільших гідротехнічних споруд у Європі - дамбу Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За даними Міністерства економіки, вартість будівництва нової ГЕС може становити близько 1 мільярда доларів.

Станом на 7 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,5 метри, на правобережжі Херсонської області затоплено 1 852 будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: