При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ.

Міністерство оборони України офіційно повідомило, що з опівночі 21 липня будь-які кораблі, які йдуть в акваторію Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій території, можуть бути розглянуті Україною як судна, які перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками.

Про це повідомив начальник кафедри правового забезпечення Національного Унівеситету оборони України полковник юстиції Михайло Прохоренко, передає Military Media Center.

Прохоренко зазначив, що ці заходи відповідають вимогам Женевської Конвенції про захист цивільного населення. Він підкреслив, що країна, яка бере участь у збройному конфлікті, має обов'язок попереджувати цивільне населення, зокрема й в разі воєнних дій на морі.

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Військовий підкреслив, що цей крок має на меті превентивно убезпечити та звернути увагу на судна, які можуть набути статусу воєнного об'єкта або перетворитися на військові чи допоміжні судна під час воєнних дій.

Крім того, як повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ, зараз для цивільних суден, які рухаються до (з) портів України оголошені нові тимчасові маршрути. Це зроблено, згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ від 8 серпня. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ.

"Раніше дані маршрути були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO), яка визнала право нашої держави на вільне торговельне судноплавство, що гарантовано міжнародним морським правом. IMO закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі", - наголошують у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в першу чергу, вказані маршрути використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в портах "Чорноморськ", "Південний" та Одеський морський порт вже понад рік - ще з початку повномасштабного вторгнення РФ.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

"Нагадаємо, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. Після виходу Росіі з "зернової угоди" держава- агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки", - акцентують у ВМС.

Ситуація в Чорному морі

Після виходу РФ з зернової угоди в середині минулого місяця ситуація в Чорному морі ще більше загосрилася. Крім того, що ворог тримає там кораблі, з яких постійно завдає ударів по території України, він ще намагається шантажувати тим, що буде бити й по кораблях, які плавають в Чорному морі.

Також росіяни почали бити по зерновій і портовій інфраструктурі України.

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