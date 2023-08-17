Правозахисник Марк Фейгін переконаний, що Путін погодиться продовжити зернову угоду, але на певних умовах.

Президент Росії Володимир Путін повернеться до зернової угоди, щоправда, для цього йому зроблять набагато більше поступок, ніж зараз.

Отакий прогноз озвучив правозахисник Марк Фейгін, зазначивши при цьому, що у президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана достатньо важелів тиску на агресора. "Босфор та Дарданелли - це важіль чи ні?",- заявив експерт, зазначивши при цьому, що Туреччина може натиснути на РФ в питанні тіньового імпорту.

Експерт також зазначив, що Путін не зацікавлений в тому, щоб зіпсувати відносини з Туреччиною.

"Ти образишся на Туреччину, а вона озброєння потім не буде поставляти або почне ще більше втягуватися у війну на боці України. Туреччина й так допомагає Україні, але ж це питання співвідношення. Була одиниця, стала десятка. І що робити?", - зазначив експерт, підкресливши, що тут Путіну доводиться "акуратно грати".

За словами Фейгіна, Путін в будь-якому випадку погодиться продовжити зернову угоду.

"Так, Путін швидше за все отримає те, що йому обіцяли. Я думаю "Россельхозбанк" підключать до SWIFT, потім знову відключать. Як би там не було, Путін отримає свої поступки. Ердоган про це домовиться і зі США, і з партнерами. Угода продовжитися, а далі буде видно, поки складно судити", - зазначив експерт.

Однак, за його словами, Україна готова піти далеко не на будь-які поступки.

"Всього, чого хоче Кремль, (припинення ударів по Кримському мосту), РФ не доб'ється, але зернова угода – це болюче питання для партнерів, для Заходу, для Півдня і для Сходу. Саме тому в цьому питанні підуть на поступки, але ці поступки будуть інструментальними. Тобто за принципом "увімкнув - вимкнув".

Ситуація з зерном

17 липня 2023 року Росія відкликала гарантії безпеки для зернового коридору і повністю вийшла з угоди. Угода припинила своє функціонування з 18 липня.

Того ж дня, 17 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що зернова угода "увійшла в історію". Він анонсував зустріч з главою МЗС Туреччини і запевнив, що вживаються кроки для вирішення питання з президентом РФ Володимиром Путіним, не чекаючи серпня.

20 липня 2023 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна готова відновити експорт зерна, попри російську військово-морську блокаду Чорного моря. Заява прозвучала на тлі ударів Росії по українських портах, звідки відправляють зерно.

Станом на 16 серпня 2023 року повідомлялося про те, що США ведуть переговори з Туреччиною про розширення зернових маршрутів. Підтримуваний США план передбачає збільшення до жовтня здатності України експортувати чотири мільйони тонн зерна на місяць через річку Дунай.

28 липня 2023 року The Wall Street Journal писав про те, що Путін ігнорує спроби Ердогана обговорити зернову угоду.

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