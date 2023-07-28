Планується розширити здатність маршрутів постачання українського зерна до ключового порту.

Румунія планує швидко розширити один із ключових маршрутів зерна із України до порту Констанца, оскільки присутність Росії, яка зірвала "зернову угоду", в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.

Як повідомляє агентство Bloomberg, Румунія вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України, близько половини з усіх 41 мільйона тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Тепер Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити військових, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю", - пише агентство з посиланням на слова міністра закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску.

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Видання нагадує, що зрив чорноморської зернової угоди викликав занепокоєння щодо продовольчої безпеки в Африці, де близько половини країн імпортує більше третини своєї пшениці з України та Росії, і посилив тиск на існуючі шляхи постачання зерна, створені Європейським Союзом. Румунський порт Констанца, найбільший чорноморський порт у ЄС, наразі є кращим варіантом для українських компаній через близькість і менші витрати.

Проте, оскільки сама Румунія є великим експортером зерна, ризик перевантаження зростає як у портах, так і на сухопутних маршрутах. На існуючих пунктах пропуску з Україною вже стоять кілометрові черги вантажівок, а на Дунаї – десятки суден.

"Незважаючи на все це, Румунія збільшила пропускну спроможність порту Констанца, модернізувала та знову відкрила закрите раніше залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для керування судами через Сулінський канал, щоб дістатися до українських портів на річці", - пише агентство.

Вже наступного місяця кількість пілотів на руслі річки в Румунії почне поступово збільшуватися приблизно з 40 до 60 шляхом залучення військових ВМС країни. Це збільшить пропускну здатність каналу на 50%.

Зрив "зернової угоди" та експорт продовольства

Як повідомляв УНІАН, після зриву "зернової угоди" 17 липня, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем, російські військові розпочали ракетно-дронові удари проти портової інфраструктури України та зернових сховищ. РФ оголосила, що збирається топити цивільні судна, які направляються до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці судна перевозять зброю та боєприпаси.

США повідомили про свою нездатність забезпечити захист цивільних суден у Чорному морі - можливість відправити військові кораблі навіть не обговорюється. Крім того, стало відомо, що окупанти мінували підходи до українських портів з метою затопити цивільні судна та звинуватити у цьому Україну.

Сьогодні оприлюднили запис, де російські військові погрожують торговим суднам, які прямують до українських портів.

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