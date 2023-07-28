Румунія планує швидко розширити один із ключових маршрутів зерна із України до порту Констанца, оскільки присутність Росії, яка зірвала "зернову угоду", в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.
Як повідомляє агентство Bloomberg, Румунія вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України, близько половини з усіх 41 мільйона тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку повномасштабного російського вторгнення.
"Тепер Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити військових, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю", - пише агентство з посиланням на слова міністра закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску.
Видання нагадує, що зрив чорноморської зернової угоди викликав занепокоєння щодо продовольчої безпеки в Африці, де близько половини країн імпортує більше третини своєї пшениці з України та Росії, і посилив тиск на існуючі шляхи постачання зерна, створені Європейським Союзом. Румунський порт Констанца, найбільший чорноморський порт у ЄС, наразі є кращим варіантом для українських компаній через близькість і менші витрати.
Проте, оскільки сама Румунія є великим експортером зерна, ризик перевантаження зростає як у портах, так і на сухопутних маршрутах. На існуючих пунктах пропуску з Україною вже стоять кілометрові черги вантажівок, а на Дунаї – десятки суден.
"Незважаючи на все це, Румунія збільшила пропускну спроможність порту Констанца, модернізувала та знову відкрила закрите раніше залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для керування судами через Сулінський канал, щоб дістатися до українських портів на річці", - пише агентство.
Вже наступного місяця кількість пілотів на руслі річки в Румунії почне поступово збільшуватися приблизно з 40 до 60 шляхом залучення військових ВМС країни. Це збільшить пропускну здатність каналу на 50%.
Зрив "зернової угоди" та експорт продовольства
Як повідомляв УНІАН, після зриву "зернової угоди" 17 липня, яка передбачала експорт українського зерна Чорним морем, російські військові розпочали ракетно-дронові удари проти портової інфраструктури України та зернових сховищ. РФ оголосила, що збирається топити цивільні судна, які направляються до українських портів через Чорне море, з посиланням на те, що ці судна перевозять зброю та боєприпаси.
США повідомили про свою нездатність забезпечити захист цивільних суден у Чорному морі - можливість відправити військові кораблі навіть не обговорюється. Крім того, стало відомо, що окупанти мінували підходи до українських портів з метою затопити цивільні судна та звинуватити у цьому Україну.
Сьогодні оприлюднили запис, де російські військові погрожують торговим суднам, які прямують до українських портів.