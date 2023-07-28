Загарбники залякують цивільних моряків тим, що країна прапору судна буде втягнута у війну.

Українські прикордонники змогли перехопити погрози російського корабля торговому судну у Чорному морі.

"Військові кораблі агресора продовжують поводитися нахабно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи усі норми міжнародного морського права", - повідомляє Одеський прикордонний загін ДПСУ.

Зазначається, що учора прикордонникам вдалось перехопити розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок з судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Зокрема, загарбники заявили: "Я попереджаю вас про заборону руху до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Прийом".

Прикордонники оприлюднили відповідний запис, який також зафіксував, як загарбники вимагають, щоб екіпаж судна повідомив про свою національну приналежність та надав відомості щодо вантажу, який є на борту.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські військові кораблі погрожують цивільним в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права.

"Це методи терористів. Дієвий інструмент проти тероризму - сила. Міжнародна спільнота має засудити дії росіян. Потрібна системна позиція", - наголошує Єрмак.

Ситуація в Чорному морі - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, 17 липня, після зриву "зернової угоди", в рамках якої відбувався експорт українського зерна Чорним морем, російські військові почали ракетно-дроновими ударами знищувати портову інфраструктуру України та сховища із зерном. Крім того, російська сторона заявила, що РФ буде топити цивільні судна, які прямують Чорним морем до українських портів, бо вважатиме, що вони транспортують зброю та боєприпаси.

У США заявили, що неготові захистити у Чорному морі цивільні судна. Також стало відомо, що загарбники замінували підходи до українських портів, щоб потопити цивільні судна та звинуватити у цьому Україну.

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