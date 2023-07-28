Штати хочуть, щоб зернова угода була продовжена.

США не обговорюють введення військових кораблів у Чорне море для супроводу суден з українським зерном.

"Немає зараз активної дискусії про введення військових кораблів в Чорне море. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", – розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Кірбі підкреслив, що США хочуть, щоб зернова угода була продовжена. Також він додав, що разом з союзниками та партнерами будуть працювати, щоб знайти й інші альтернативні маршрути:

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"Ми хочемо, щоб українське зерно йшло на зовнішній ринок. Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена і, якщо коротко, працюватимемо з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні чи можливо річкові маршрути, якщо вони будуть доступні"

Зрив "зернової угоди" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди".

Країна-агресор готова повернутись до цієї угоди тільки якщо буде дотримано низку вимог, серед яких виведення з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключення російських банків до SWIFT, зняття "всіх обмежень", відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та "вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

Народний депутат України, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що Туреччина має достатньо можливостей на морі, щоб продовжити роботу "зернового коридору" без участі РФ, тому що агресор не наважиться нападати на кораблі країни НАТО.

У британській розвідці заявили, що через зрив зернової угоди Африка "голодуватиме" мінімум два роки.

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