Штати вважають, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі.

Росія може готувати нову провокацію в Чорному, щоб звинуватити в ній Україну. Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер заявила, що країна-агресорка встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів для підриву цивільних суден.

"Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", – цитує заяву Брукер на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо російських ракетних атак по Україні "Укрінформ".

За її словами, Росія робить це, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні кораблі в Чорному морі, а згодом звинуватити в цих атаках Україну.

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"Засуджуючи Росію за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як Росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", – додала Брукер.

Ситуація в Чорному морі і атаки РФ на українські порти

Після виходу з "зернової угоди" 17 липня, Росія почала масовано атакувати українську портову інфраструктуру. В ніч проти 19 липня росіяни вдарили по порту Чорноморськ, знищивши 60 тисяч тонн зерна, яке мало відправитися до Китаю. Під час атаки в ніч на 24 липня росіяни атакували дронами Дунайські портові потужності в Одеській області.

Крім того, Росія погрожувала атакувати всі цивільні судна, які прямують до українських портів Чорним морем. У Міноборони РФ заявили, що розцінюватимуть ці кораблі як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

На ці погрози відреагували у США. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила, що Штати не готові оголосити про будь-які заходи підтримки суден, що прямують до українських портів після заяв Міноборони РФ.

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