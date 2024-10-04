В Україні ціни на популярний фрукт б'ють рекорди: скільки коштує кілограм

Зазначається, що оптові ціни на яблука досягли семирічного максимуму.

В Україні спостерігається тенденція до подорожчання яблук. Підвищення цін на фрукти пов'язане із сезонним скороченням пропозиції осінніх сортів яблук.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що садівники пропонують до продажу яблука по 15-22 грн/кг ($0,36-0,53/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії, що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Зазначається, що нові оптові ціни на яблука в Україні вже найвищі, як мінімум, за останні 7 років.

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За словами виробників, на зростання цін на цей фрукт вплинуло скорочення пропозиції осінніх сортів, а також збільшення попиту через сезонне скорочення асортименту фруктів і ягід.

Наразі оптові ціни на яблука в Україні в середньому на 36% дорожчі, ніж на початку жовтня 2023 року. При цьому з похолоданням садівники заклали на зберігання основний обсяг яблук, тому знизився обсяг фрукта на продаж, що також вплинуло на зростання цін.

Ціни на яблука в супермаркетах України

В Auchan ціна на фрукти стартує від 22,90 грн/кг.

При цьому в АТБ мінімальна ціна на яблука 19,95 грн/кг.

У Сільпо ціни на цей фрукт стартують від 29 гривень.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Економіст Олег Пендзин зазначив, що ціни на м'ясо найближчим часом можуть зрости, але незначно. Стрімке подорожчання стримуватиме недостатня купівельна спроможність населення.

Крім того, віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко вважає, що в Україні ціни на продукти можуть зрости ще більше. Зокрема, очікується подорожчання овочів і молочних продуктів.

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