Ціни на помідори в Україні раптово почали падати: скільки зараз коштує кілограм

На сьогодні імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 54% дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на імпортні помідори в Україні почали падати. Короткочасне підвищення цін минулого тижня стало однією з причин різкого зниження попиту на турецькі томати.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що пропозиція імпортних помідорів в Україні продовжує збільшуватися, що і стало основною причиною зниження цін на овоч. Пропозиція місцевого томату незначна, оскільки сезон в Україні завершився.

Так, на сьогоднішній день тепличні томати надходять у продаж по 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Відео дня

При цьому на сьогоднішній день імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 54% дорожче, ніж роком раніше. Водночас представники оптових компаній не виключають подальшого падіння цін, щоб на складах не накопичувалася продукція.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити по 91,10 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 99 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ помідори можна купити по 94,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Цього тижня ціни на білокачанну капусту почали підвищуватися через підвищення попиту, але лише на продукцію високої якості.

Крім того, після нещодавнього зростання цін в Україні знову впали відпускні ціни на цибулю через зниження попиту на продукцію середньої та низької якості, яку здебільшого й пропонують до продажу.

Вас також можуть зацікавити новини: