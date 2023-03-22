Загальний валовий збір зернових та зернобобових культур в сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн тонн.

Прогнозовані площі посівів зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території становлять 19,3 млн га.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, ці площі фактично можна порівняти з показником попереднього сезону – 19,8 млн га.

При цьому площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, зате ярих очікується більше на 556 тис. га.

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Зокрема, посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10 240 тис.га (на 1 409 тис. га менше показника 2022 року). З них - озима пшениця – 4 166 тис.га (- 834 тис. га), яра пшениця - 285 тис. га (+ 67 тис. га), озимий ячмінь – 536 тис. га (- 255 тис. га), ярий ячмінь - 1 041 тис. га (+ 111 тис. га), Кукурудза - 3 618 тис. га (- 451 тис. га).

Водночас на відміну від зернових культур посівні площі під основними видами олійних прогнозуються до збільшення: соняшник – 5 641 тис.га (+ 476 тис. га), ріпак – 1 374 тис. га (+ 110 тис. га), соєві боби – 1 841 тис. га (+ 334 тис. га).

Також очікується збільшення посівних площ під цукровим буряком - 220 тис.га проти 180 тис. га в минулому сезоні.

"Зменшення посівних площ під зерновими культурами разом з прогнозованим зменшенням середньої врожайності, викликане зростанням цін основних факторів виробництва, вплине на обсяги врожаю. Так, загальний валовий збір зернових і зернобобових культур в сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн тонн проти попереднього показника в 53,1 млн тонн", – зазначили у відомстві.

Разом з тим очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн тонн проти 18,2 млн тонн попереднього року. Урожай соняшнику прогнозується на рівні 11,5 млн тонн (торік було 11,1 млн тонн), ріпаку – 3,8 млн тонн (3,7 млн тонн), соєвих бобів – 3,9 млн тонн (3,4 млн тонн).

Також очікується збільшення виробництва цукрових буряків-11,3 млн тонн (9,7 млн тонн).

Посівна під час війни

Станом на листопад 2022 року було засіяно 4,4 млн га або 94% від прогнозу. Пшениці було посіяно 3,8 млн га, або 94%, ячменю – 613 тис.га, або 91%, жита – 79,2 тис. га, або 93%.

У січні 2023 року в Україні через війну значно зменшилися посівні площі. Зменшення посівних площ відбулося через бойові дії або тимчасову окупацію територій.

Станом на 20 січня 2023 року Україна залишилася в ТОП-5 найбільших агроекспортерів світу.

Станом на 3 лютого 2023 року в Україні закликали ЄС допомогти з весняною посівною.

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