Зараз перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський закликав представників Євросоюзу підтримати українських аграріїв та сприяти проведенню весняної посівної.

Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, про це він заявив під час свого виступу на спільному засіданні Кабінету міністрів України та Колегії Єврокомісії.

Сольський зазначив, що зараз перед українськими аграріями стоять два основних виклики: якісно провести посівну кампанію, а також збільшити ліквідність агропродукції.

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За його словами, аграрії мають бути забезпечені посівним матеріалом і добривами, що дозволить не залишити жоден гектар не засіяним. Він підкреслив, що насіння і добрива – це та допомога, якої дуже потребує агросектор України.

Також міністр зазначив, що українські аграрії зазнають великих збитків, тому що ціна продажу зерна є досить низькою і значно подорожчала логістика. Сольський додав, що Україні необхідна реалізація масштабної програми спрощеного кредитування аграріїв. Тому він звернувся до представників ЄС з проханням підтримати український агросектор.

Окремо міністр виділив проблему штучного блокування "зернової ініціативи" з боку російських інспекторів і закликав міжнародних партнерів спільно допомогти.

Війна в Україні та ситуація з повевними площами:

За підрахунками Мінагрополітики, станом на 22 листопада 2022 року в Україні пшеницею було засіяно 3,8 млн га, або 94% від прогнозу; ячменем - 613 тис.га, або 91%, житом - 79,2 тис. га, або 93%.

Станом на 28 січня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російських загарбників посівні площі зменшилися на 25%.

Тим часом, незважаючи на війну, Україна зберегла своє місце в п'ятірці найбільших аграрних експортерів світу. Держава змогла з початку війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх переробки.

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