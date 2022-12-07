Удар темряви: чи спричинять перебої з електроенергією здорожчання та дефіцит харчів

Нестабільність роботи української енергосистеми, яку вже два місяці намагаються знищити російські загарбники, змінює наше життя та впливає на виробництво харчових продуктів. Чи залишить це свій слід на асортименті та вартості їжі?

Вже майже два місяці для російських ракет та дронів основною мішенню стала українська енергетична інфраструктура. Внаслідок цих ударів рашистських загарбників наші громадяни змушені сидіти без світла, тепла, води і зв’язку іноді по декілька днів.

Зараз не існує жодної сфери економіки України, яка б не постраждала від російських терористів, які намагаються спричинити колапс у вітчизняній енергосистемі. Зокрема, під удар потрапила і харчова промисловість.

Через перебої з електроенергією виробникам доводиться працювати із затримками, а то й зовсім призупиняти роботу, що може призвести до нестачі продукції на ринку. А перехід на альтернативні джерела енергії потребують значних витрат і в результаті неминуче відобразиться на вартості виробленого продукту.

Українці протягом кривавої та руйнівної війни стикались з подорожчанням харчів, що було наслідком багатьох чинників: порушення і здорожчання логістики, понівечене окупантами майно виробників і продавців, девальвація гривні, зростання цін на паливо та інше. Тепер до цього переліку додалась ще й енергетична криза.

Проте в Міністерстві аграрної політики та продовольства України запевняють, що перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування.

"Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3 до 5 відсотків. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається", - наголосив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Які продукти у зоні ризику

Зрозуміло, що електроенергія потрібна для виготовлення будь-яких харчів на певних етапах виробництва. Тому не дивно, що енергетичний дефіцит вносить свої корективи і впливає на усі напрямки харчової промисловості.

"Що стосується виробництва м'ясної та молочної продукції, тут електроенергія потрібна для підтримки температурного режиму, виготовлення кормів, роботи доїльних апаратів, холодильників тощо. Безперебійне енергопостачання потрібне також для роботи молокозаводів. Через перебої з електроенергією тут відбувається порушення технологічних процесів, псується продукція та таке інше", - сказав агенції УНІАН кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, електроенергія також забезпечує підтримку температурного режиму в овочесховищах.

"Через перебої псуються овочі та фрукти. Перебої з енергопостачанням позначаються на виробництві й інших продуктів харчування. Зокрема на виробництві хлібобулочних виробів, кондитерки, бакалії", - додав Хмелевський.

За словами завідувача відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Інни Сало, через перебої з енергопостачанням порушується процес інкубації яєць, а отже і отримання добових курчат-бройлерів, яких мали б виростити на м’ясо.

"Через порушення технології утримання гине молодняк худоби та птиці. Крім того, виникають складнощі з виробництвом кормів, переробкою та зберіганням кінцевої продукції у роздрібній мережі", - зазначила експерт.

Вона підсумувала, що перебої з електроенергією найбільше торкнуться таких продуктів, як напівфабрикати, овочі, фрукти, хліб, м’ясо-молочні продукти, риба та рибопродукти.

Підстави для зростання цін

Якщо енергетична криза порушує виробництво та зберігання продукції, то в кінцевому результаті це обов’язково відіб’ється на її ціні. Що вже й можуть спостерігати українські споживачі.

"Найбільш залежними є виробництва, які напряму залежать від споживання великої кількості електроенергії, припустимо, випікання хлібу. Якщо виробники для продовження своєї роботи будуть переходити на генератори, то продукція, також, автоматично зросте в ціні, оскільки це буде значно дорожче, аніж використовувати електроенергію з мережі", - зауважив в коментарі УНІАН виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування "Міжнародна асоціація малих громад" Олексій Буряченко.

За його словами, подорожчання також може торкнутися тих продуктів харчування, в тарі чи упаковці яких використовується залізо або сплави.

"Сталеварні підприємства найбільше страждають від відключень електроенергії. До прикладу, це можуть бути консервні заводи, які використовують продукцію з металу, як тару для довготермінового зберігання своєї продукції", - підкреслив експерт.

Буряченко додав, що окрім прогнозованого збільшення цін на хліб та консерви, до товарів, які точно будуть зростати в ціні, відносяться і тепличні овочі, вирощування яких також сильно залежить від електропостачання.

З урахуванням існуючих енергетичних проблем, науковцями Інституту аграрної економіки прогнозується зростання до Нового року роздрібних цін на різні види м’яса – на 7-10 відсотків. А ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому на 10-15 відсотків. Разом з тим овочі борщового набору можуть здорожчати на 15-20 відсотків.

"Ціна хліба може збільшитися максимум на 7-10 відсотків. Дуже суттєво подорожчає випічка, торти, печиво. Тому що таким чином виробники можуть компенсувати та збалансовувати ціну на соціальні сорти хліба та запобігати дефіциту", - прогнозують аналітики.

Зміни в асортименті

Оскільки викликана російськими терористами енергетична криза в нашій країні втручається у виробничі процеси і перешкоджає нормальній роботі підприємств, то цілком ймовірно, що це вплине й на асортимент виготовлених харчів.

"Погіршення ситуації з відключеннями електроенергії, може привести до скорочення пропозиції яловичини та свинини. Водночас, за рахунок того, що внутрішнє виробництво м’яса птиці перевищує споживання, дефіциту м’яса птиці не буде", - зазначають в Інституті аграрної економіки.

Також експерти запевняють, що пропозиція менш залежних від електроенергії продуктів харчування – цукру, круп, картоплі тощо - залишатиметься до кінця 2022 року практично сталою.

"Буде спостерігатися скорочення постачання молочної продукції, яєць, м'яса, хлібобулочних виробів. Не виключено, що може тимчасово виникати дефіцит на деякі продукти харчування. В умовах що склалися, харчова промисловість потребує державної підтримки, зокрема пріоритетному постачанні електроенергії на підприємства галузі", - наголосив Хмелевський.

Проте разом із змінами пропозиції харчових продуктів на ринку, погіршилась і купівельна спроможність більшості українців. Тому вони не будуть прискіпливими до асортименту, а обиратимуть серед наявного ті продукти, які є доступнішими за вартістю.

Як ціни на харчі, так і асортимент залежатимуть від подальшої ситуації у вітчизняній енергосистемі. Якщо обійдеться без довготривалих блекаутів і масштабних зупинок виробництв або переходу їх на значно дорожчі альтернативні джерела енергії, то вартість продуктів харчування не зазнає високих злетів, а полиці наших магазинів не будуть порожніми. Цьому також допоможе збільшення імпорту продуктів харчування на український ринок.

Тож віримо у наших захисників неба, які з кожним масованим ударом окупантів показують свою майстерність на вищому рівні і не допускають аби всі запущені російські ракети долетіли до цілей.

Альона Кириченко